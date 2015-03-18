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Дудакова Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1931

Дата смерти

18.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1931

Отец: Дудаков Василий Михайлович

Мать: Дудакова (Кузнецова) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Николай Петрович

Рождение ребёнка
06.01.1952

Сын: Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич

Отец ребёнка: Гуськов Николай Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1958

Сын: Гуськов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гуськов Николай Петрович

Смерть
18.03.2015

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