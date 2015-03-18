Дудакова Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1931
Дата смерти18.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1952
Сын: Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич
Отец ребёнка: Гуськов Николай Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1958
Сын: Гуськов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гуськов Николай Петрович
Смерть
18.03.2015