(Перловская) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Перловский Павел
Отец ребёнка: Перловский Гаврила
Рождение ребёнка
1830
Сын: Перловский Архип
Отец ребёнка: Перловский Гаврила
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно