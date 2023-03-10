Васильева (Ермакова) Арина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ермаков Матвей Ильин
Мать: Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Васильев Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Васильев Филипп Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Васильев Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Васильев Иван Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич