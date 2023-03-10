Васильева (Ермакова) Арина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Ермакова) Арина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ермаков Матвей Ильин

Мать: Настасья Яковлева

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Васильев Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Васильев Филипп Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Васильев Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Васильев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Николаевич

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