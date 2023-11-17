Петрякова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952
Отец: Анохин Василий Андреевич
Мать: Анохина Августа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1975
Сын: Петряков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Петряков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петряков Михаил Иванович