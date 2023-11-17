Петрякова Ольга Васильевна 14.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрякова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1952

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952

Отец: Анохин Василий Андреевич

Мать: Анохина Августа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1975

Сын: Петряков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Петряков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петряков Михаил Иванович

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