Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Васильев Георгий Никифорович
Васильев Георгий Никифорович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Пол
Мужской
Отец
Васильев Никифор Николаевич
Мать
Васильева (Ермакова) Арина Матвеевна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Васильев Никифор Николаевич
Мать:
Васильева Арина Матвеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия