Васильев Георгий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Георгий Никифорович

Васильев Георгий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Васильев Никифор Николаевич

Мать: Васильева Арина Матвеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close