Филимонова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Анна Матвеевна

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Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.09.1888

Дата смерти

Около 1981

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1856 г.р.

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

1918 г.р.
Около 1920 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888

Отец: Лискачев Матвей Федорович

Мать: Козина Дарья Никифоровна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Филимонова Александра

Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Филимонова Елена

Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Фёдор Иванович

Смерть
Около 1981
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