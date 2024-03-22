Филимонова Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1888
Дата смертиОколо 1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Филимонова Александра
Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Филимонова Елена
Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1981