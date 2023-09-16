Семенов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1983
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.2014
Сын: Ульянов Богдан Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно