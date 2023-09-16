Семенов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1983

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.2014

Сын: Ульянов Богдан Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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