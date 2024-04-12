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Щербина Иван Данилов

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Щербина Даниил Федоров

Мать: Щербина Феодосия Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Матрона

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Щербина Макарий Иванович

Мать ребёнка: Матрона

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Щербина Мокий Иванович

Мать ребёнка: Матрона

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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