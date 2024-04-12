Щербина Иван Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Щербина Даниил Федоров
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно