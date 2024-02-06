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Минько Фёдор Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Минько Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1935

Дочь: Данцева Татьяна Минько Фёдоровна

Мать ребёнка: Минько Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1935

Сын: Минько Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минько Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минько Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минько Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минько Николай Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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