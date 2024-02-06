Минько Фёдор Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Минько Архип
Рождение ребёнка
05.12.1935
Дочь: Данцева Татьяна Минько Фёдоровна
Мать ребёнка: Минько Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минько Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минько Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минько Анатолий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно