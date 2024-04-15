Васильева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиМежду 1832 и 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Мартемьяновна
Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Васильев Никифор Мартемьянович
Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Мартемьяновна
Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1832 и 1836