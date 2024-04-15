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Васильева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Между 1832 и 1836

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Мартемьяновна

Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Васильев Никифор Мартемьянович

Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Мартемьяновна

Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Мартемьян Федорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1832 и 1836
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