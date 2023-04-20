Шапкина Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапкин Александр Иванович

Мать: Шапкина Валентина

Рождение ребёнка
21.07.1998

Дочь: Шапкина Ника Юрьевна

Мать ребёнка: Шапкина Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапкин Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Шапкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Ольга

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