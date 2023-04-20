Шапкина Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапкин Александр Иванович
Мать: Шапкина Валентина
Рождение ребёнка
21.07.1998
Дочь: Шапкина Ника Юрьевна
Мать ребёнка: Шапкина Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шапкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Ольга