Сорокина (Горбенко) Нина Петровна
Место рожденияКринички
Дата рождения24.02.1934
Дата смерти11.09.2007
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Около 1957
завод им.Килинина, формовщик
Бракосочетание
30.09.1957
Рождение ребёнка
02.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Александрович
Бракосочетание
07.09.1981
Смерть
11.09.2007