Сорокина (Горбенко) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Горбенко) Нина Петровна

Сорокина (Горбенко) Нина Петровна

Место рождения

Кринички

Дата рождения

24.02.1934

Дата смерти

11.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934

Отец: Горбенко Петр Лукич

Мать: Горбенко (Савченко) Татьяна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Петр Иванович

Работа или профессия
Около 1957
Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
завод им.Килинина, формовщик
Бракосочетание
30.09.1957

Муж: Кузнецов Василий Александрович

Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Александрович

Бракосочетание
07.09.1981

Муж: Сорокин Петр Иванович

Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.09.2007
Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.