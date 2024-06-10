Евсеев Иван Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Евсеев Иосиф(Осип) Иванович
Мать ребёнка: (Васильева) Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Евсеева Акилина Ивановна
Мать ребёнка: (Васильева) Стефанида Васильевна
Смерть
Неизвестно