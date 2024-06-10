Евсеев Иван Евсеевич 1738 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев Иван Евсеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Васильева) Стефанида Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Евсеев Иосиф(Осип) Иванович

Мать ребёнка: (Васильева) Стефанида Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Евсеева Акилина Ивановна

Мать ребёнка: (Васильева) Стефанида Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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