Шафикова Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафикова Хадича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Шафиков Ильсур Вазыхович

Отец ребёнка: Шафиков Вазих Фалдрахманович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Шафиков Ильдар Вазыхович

Отец ребёнка: Шафиков Вазих Фалдрахманович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Шафикова Рузалия Вазыховна

Отец ребёнка: Шафиков Вазих Фалдрахманович

Рождение ребёнка
1969

Сын: Шафиков Ришат Вазыхович

Отец ребёнка: Шафиков Вазих Фалдрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиков Вазих Фалдрахманович

Смерть
2003
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