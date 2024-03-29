Шафикова Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Шафиков Вазих Фалдрахманович
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Шафиков Вазих Фалдрахманович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Шафикова Рузалия Вазыховна
Отец ребёнка: Шафиков Вазих Фалдрахманович
Рождение ребёнка
1969
Отец ребёнка: Шафиков Вазих Фалдрахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003