Ревнивых Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревнивых Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: Авдотья Никифоровна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анисья Евдокимовна

Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким

Бобровка
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ревнивых Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким

Бобровка
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марья Евдокимовна

Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким

Белая
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ревнивых Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким

Белая
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ревнивых Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревнивых Евдоким

Смерть
Неизвестно
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