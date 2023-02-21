Ревнивых Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Мать: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анисья Евдокимовна
Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким
Бобровка
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ревнивых Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким
Бобровка
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марья Евдокимовна
Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким
Белая
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ревнивых Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким
Белая
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ревнивых Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Ревнивых Евдоким
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ревнивых Евдоким
Смерть
Неизвестно