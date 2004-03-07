Трошин Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения18.01.1935
Дата смерти07.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
25.11.1957
Сын: Трошин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Трошина (Бросова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
26.09.1959
Рождение ребёнка
16.07.1961
Смерть
07.03.2004