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Трошин Михаил Александрович

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.01.1935

Дата смерти

07.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1935

Отец: Трошин Александр Михайлович

Мать: Трошина (Карманова) Мария Даниловна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошина (Бросова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина (Бросова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.11.1957

Сын: Трошин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Трошина (Бросова) Мария Александровна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина (Бросова) Мария Александровна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина (Бросова) Мария Александровна

Смерть
07.03.2004

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