Курицына (Сереброва) Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1905
Дата смерти09.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1905
Отец: Серебров Моисей
Мать: Сереброва Анна
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
24.07.1928
Дочь: Коновалова (Курицына) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
09.01.1933
Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
01.02.1939
Дочь: Щукина (Курицына) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1941
Сын: Курицын Владимир Иванович
Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
28.08.1944
Сын: Курицын Александр Иванович
Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
20.02.1947
Сын: Курицын Валентин Иванович
Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич
Смерть
09.01.1990