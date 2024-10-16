Курицына (Сереброва) Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицына (Сереброва) Анна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1905

Дата смерти

09.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1905

Отец: Серебров Моисей

Мать: Сереброва Анна

Бракосочетание
1925

Муж: Курицын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.07.1928

Дочь: Коновалова (Курицына) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
09.01.1933

Сын: Курицын Николай Иванович

Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
01.02.1939

Дочь: Щукина (Курицына) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.06.1941

Сын: Курицын Владимир Иванович

Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
28.08.1944

Сын: Курицын Александр Иванович

Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
20.02.1947

Сын: Курицын Валентин Иванович

Отец ребёнка: Курицын Иван Яковлевич

Смерть
09.01.1990

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