(Шулыгина) Меланья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Шулыгина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шулыгин Василий (Младший)
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Шулыгина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шулыгин Василий (Младший)
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Шулыгина) Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Шулыгин Василий (Младший)
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шулыгин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шулыгин Василий (Младший)