Уткина - Кузнецова (Гибасова) Серафима Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Уткина - Кузнецова (Гибасова) Серафима Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гибасов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Рождение ребёнка
28.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Сергей

Смерть
Неизвестно

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