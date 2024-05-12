Уткина - Кузнецова (Гибасова) Серафима Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гибасов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ионов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Рождение ребёнка
28.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ионов Сергей
Смерть
Неизвестно