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Смирнова Дарья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1840

Муж: Смирнов Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Смирнова) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Смирнов Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
08.10.1848

Сын: Смирнов Уар Ефимович

Отец ребёнка: Смирнов Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Смирнова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Смирнов Ефим Яковлевич

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