Смирнова Дарья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1840
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Смирнова) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Смирнов Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1848
Сын: Смирнов Уар Ефимович
Отец ребёнка: Смирнов Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Смирнова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Смирнов Ефим Яковлевич