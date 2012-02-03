Неговора Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неговора Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1964

Дата смерти

03.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1964

Отец: Неговора Николай Матвеевич

Мать: Антропова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
29.04.1988

Дочь: Алюшина Евгения Игоревна

Отец ребёнка: Алюшин Игорь Раджанович

Рождение ребёнка
24.06.1990

Сын: Алюшин Александр Игоревич

Отец ребёнка: Алюшин Игорь Раджанович

Рождение ребёнка
29.07.2004

Дочь: Домнина Ксения Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алюшин Игорь Раджанович

Смерть
03.02.2012
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