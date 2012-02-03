Неговора Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1964
Дата смерти03.02.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1964
Рождение ребёнка
29.04.1988
Дочь: Алюшина Евгения Игоревна
Отец ребёнка: Алюшин Игорь Раджанович
Рождение ребёнка
24.06.1990
Сын: Алюшин Александр Игоревич
Отец ребёнка: Алюшин Игорь Раджанович
Рождение ребёнка
29.07.2004
Дочь: Домнина Ксения Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.2012