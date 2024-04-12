Нестеров Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Ранение
01.03.1917 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22236391 ранен/контужен, Выбыл: 08.02.1917, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., н.п. Ретьево, Место службы: 244-й пехотный Красност... Показать все
Смерть
Неизвестно