Мальцев Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти06.07.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
08.01.1882
Рождение ребёнка
25.10.1882
Дочь: Анастасия Витальевна
Мать ребёнка: Мальцева Евфросинья Филипповна
Рождение ребёнка
25.12.1884
Дочь: Жабина Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Мальцева Евфросинья Филипповна
Рождение ребёнка
02.12.1893
Дочь: Варвара Витальевна
Мать ребёнка: Мальцева Евфросинья Филипповна
Смерть
06.07.1895
Причина смерти: Водянка