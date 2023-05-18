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Мальцев Виталий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

06.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Мальцев Михаил Захарович

Мать: Мальцева Анастасия Ивановна

Бракосочетание
08.01.1882

Жена: Мальцева Евфросинья Филипповна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Анастасия Витальевна

Мать ребёнка: Мальцева Евфросинья Филипповна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.12.1884

Дочь: Жабина Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Мальцева Евфросинья Филипповна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1893

Дочь: Варвара Витальевна

Мать ребёнка: Мальцева Евфросинья Филипповна

Смерть
06.07.1895
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Водянка
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