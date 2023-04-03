Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Леонов
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Леонов
Рождение ребёнка
1730
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Леонов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Лаврентий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Леонов
Смерть
Неизвестно