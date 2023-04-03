Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Васильева

Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Леонов

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Леонов

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Леонов

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Лаврентий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Леонов

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.