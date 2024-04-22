Барышникова (Степанова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова (Степанова) Анна Федоровна

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Место рождения

Таковары, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1941

Отец: Степанов Фёдор Сергеевич

Мать: Степанова Матрёна Егоровна

Таковары, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1968

Дочь: Шахина Галина Владимировна

Отец ребёнка: Барышников Владимир Максимович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1969

Дочь: Осипова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Барышников Владимир Максимович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1980

Сын: Барышников Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Барышников Владимир Максимович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Владимир Максимович

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