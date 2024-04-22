Барышникова (Степанова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения03.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1941
Рождение ребёнка
11.05.1968
Дочь: Шахина Галина Владимировна
Отец ребёнка: Барышников Владимир Максимович
Рождение ребёнка
15.07.1969
Дочь: Осипова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Барышников Владимир Максимович
Рождение ребёнка
31.03.1980
Сын: Барышников Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Барышников Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно