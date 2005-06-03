Мухамметшин Мясум
Место рожденияс Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения05.02.1935
Дата смерти03.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935
Отец: Садеков Мухамметша
Мать: Сярбижан
Рождение ребёнка
1958
Сын: Мухамметшин Мансур Мясумович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.2005