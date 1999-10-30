Киндибаев Мухамедьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиндибаев Мухамедьян

Киндибаев Мухамедьян

avatar

Место рождения

Уразаево, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

13.10.1912

Дата смерти

30.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Уразаево, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1943

Дочь: Ренжина (Киндибаева) Нина Мухамедьяновна

Мать ребёнка: Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1944

Дочь: Перминова (Киндибаева) Галина Мухамедьяновна

Мать ребёнка: Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1945

Жена: Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна

Смерть
30.10.1999
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Хронический бронхит

Мы используем куки для улучшения работы сайта.