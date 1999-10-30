Киндибаев Мухамедьян
Место рождения
Дата рождения13.10.1912
Дата смерти30.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1943
Дочь: Ренжина (Киндибаева) Нина Мухамедьяновна
Мать ребёнка: Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1944
Дочь: Перминова (Киндибаева) Галина Мухамедьяновна
Мать ребёнка: Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна
Бракосочетание
08.01.1945
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна
Смерть
30.10.1999
Причина смерти: Хронический бронхит