Піддубний Семен 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПіддубний Семен

Піддубний Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Поддубный Григорий

Мать: Піддубна (Ковтуненко) Домінікія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Піддубна (Матвієнко) Євдокія

Рождение ребёнка
1845

Сын: Піддубний Трифон

Мать ребёнка: Піддубна (Матвієнко) Євдокія

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Піддубна) Марія

Мать ребёнка: Піддубна (Матвієнко) Євдокія

Рождение ребёнка
1857

Сын: Піддубний Іван

Мать ребёнка: Піддубна (Матвієнко) Євдокія

Смерть
1894

Мы используем куки для улучшения работы сайта.