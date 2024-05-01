Піддубний Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Піддубний Трифон
Мать ребёнка: Піддубна (Матвієнко) Євдокія
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Піддубна) Марія
Мать ребёнка: Піддубна (Матвієнко) Євдокія
Рождение ребёнка
1857
Сын: Піддубний Іван
Мать ребёнка: Піддубна (Матвієнко) Євдокія
Смерть
1894