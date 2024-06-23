Севастьянов Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Севастьянов Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина (Севастьянов) Аксинья
Мать ребёнка: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заднева) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1903
Сын: Севастьянов Григорий Иванович
Мать ребёнка: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна