Севастьянов Иван Спиридонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьянов Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севастьянов Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина (Севастьянов) Аксинья

Мать ребёнка: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заднева) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна

Рождение ребёнка
01.02.1903

Сын: Севастьянов Григорий Иванович

Мать ребёнка: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна

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