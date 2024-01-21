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Мартыненко Агафия Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

23.11.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартиненко Тимофей Мойсеев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мартиненко Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Мартиненко Тимофей Мойсеев

Рождение ребёнка
?.04.1850

Дочь: (Мартиненко) Ольга Тимофеева

Отец ребёнка: Мартиненко Тимофей Мойсеев

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Написание фамилии - Мартиненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637
Смерть
23.11.1891 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Натурально Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 125
Похороны
25.11.1891 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
На приходском кладбище

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