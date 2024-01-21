Мартыненко Агафия Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти23.11.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мартиненко Дмитрий Тимофеев
Отец ребёнка: Мартиненко Тимофей Мойсеев
Рождение ребёнка
?.04.1850
Дочь: (Мартиненко) Ольга Тимофеева
Отец ребёнка: Мартиненко Тимофей Мойсеев
Место жительства
10.10.1850 ст.
Написание фамилии - Мартиненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637
Смерть
23.11.1891 ст.
Натурально Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 125
Похороны
25.11.1891 ст.
На приходском кладбище