Вагнер/ Wagner Рудольф Rudolf
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1895
Сын: Вагнер Рудольф Рудольфович
Мать ребёнка: Вагнер Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
19.02.1906
Дочь: Вагнер Ольга Рудольфовна
Мать ребёнка: Вагнер Анна Георгиевна
Имение Калач Богучарского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1909
Мать ребёнка: Вагнер Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагнер Анна Георгиевна
Смерть
Неизвестно