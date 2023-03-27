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Вагнер/ Wagner Рудольф Rudolf

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1895

Сын: Вагнер Рудольф Рудольфович

Мать ребёнка: Вагнер Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
19.02.1906

Дочь: Вагнер Ольга Рудольфовна

Мать ребёнка: Вагнер Анна Георгиевна

Имение Калач Богучарского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1909

Сын: Вагнер Борис Рудольфович

Мать ребёнка: Вагнер Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагнер Анна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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