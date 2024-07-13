Наум Яковлевич Около 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наум Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

1782 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Яков Сергеевич

Мать: Пелагея Даниловна

Упоминание
1816
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне Яков Сергеев 51 Пелагея Данилова 31 дети у них Васса 11 Илья 9 Параскева 6 Наум 3
Бракосочетание
1832

Жена: Прасковья Федоровна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1832 г. Рождения, бракосо...ерти (Ф. 5, о. 50, д. 19) 17 числа села Урахчи поручица Н.Г. Аристовой крестьянина Якова Гаврилова Сергеева сын Найм Яковлев 18 лет холостой с девицей Парасковьей Федорово... Показать все
Смерть
Неизвестно

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