Наум Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Яков Сергеевич
Мать: Пелагея Даниловна
Упоминание
1816
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне Яков Сергеев 51 Пелагея Данилова 31 дети у них Васса 11 Илья 9 Параскева 6 Наум 3
Бракосочетание
1832
Жена: Прасковья Федоровна
Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1832 г. Рождения, бракосо...ерти (Ф. 5, о. 50, д. 19) 17 числа села Урахчи поручица Н.Г. Аристовой крестьянина Якова Гаврилова Сергеева сын Найм Яковлев 18 лет холостой с девицей Парасковьей Федорово... Показать все
Смерть
Неизвестно