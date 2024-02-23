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Лапоткин Фёдор Константинович

Место рождения

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Лапоткин Константин

Мать: не указана

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лапоткин Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лапоткина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лапоткин Александр Федорович

Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лапоткин Василий Федорович

Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лапоткин Дормидонт Федорович

Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Соболиха

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