Лапоткин Фёдор Константинович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Лапоткин Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лапоткина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лапоткин Александр Федорович
Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лапоткин Василий Федорович
Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лапоткин Дормидонт Федорович
Мать ребёнка: Лапоткина Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Соболиха