Резвова Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвова Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвов Артем

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова (Резвова) Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Резвов Михаил Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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