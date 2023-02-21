Пономарева (Куликова) Пелагея Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Куликова) Пелагея Евдокимовна

Место рождения

Чинявино Новос обл ССР

Дата рождения

19.10.1912

Дата смерти

12.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912

Отец: Куликов Евдоким Дорофеевич

Мать: Куликова Варвара Михайловна

Чинявино Новос обл ССР
Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Пономарев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
29.08.1937

Сын: Пономарев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
10.09.1939

Сын: Пономарев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
19.05.1943

Дочь: Колмыкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
02.07.1947

Сын: Пономарев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
08.06.1953

Сын: Пономарев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович

Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Николай Иванович

Смерть
12.05.1983
Татарск Новосиб обл РСФСР
Причина смерти: острая легочно-сердечная недостаточность | Острая легочно сердечная недостаточность
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