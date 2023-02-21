Пономарева (Куликова) Пелагея Евдокимовна
Место рожденияЧинявино Новос обл ССР
Дата рождения19.10.1912
Дата смерти12.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912
Чинявино Новос обл ССР
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Пономарев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
29.08.1937
Сын: Пономарев Петр Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
10.09.1939
Сын: Пономарев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
19.05.1943
Дочь: Колмыкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
02.07.1947
Сын: Пономарев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
08.06.1953
Сын: Пономарев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Иванович
Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1983
Татарск Новосиб обл РСФСР
Причина смерти: острая легочно-сердечная недостаточность | Острая легочно сердечная недостаточность