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Корепанов Сергей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Корепанов Никифор Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Корепанов Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Корепанов Абрам Сергеевич

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Корепанов Симеон Сергеевич

Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно

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