Корепанов Сергей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Корепанов Никифор Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Корепанов Роман Сергеевич
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Корепанов Абрам Сергеевич
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Корепанов Симеон Сергеевич
Мать ребёнка: Корепанова Евдокия Антоновна
Смерть
Неизвестно