Чудопалов Андрей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудопалов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

тс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чудопалов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Чудопалов Гарислав Андреевич

Мать ребёнка: Чудопалова Мария Захарова

Рождение ребёнка
30.01.1945

Сын: Чудопалов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Чудопалова Мария Захарова

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Чудопалова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Чудопалова Мария Захарова

Смерть
Неизвестно

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