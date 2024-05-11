Чудопалов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чудопалов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Чудопалов Гарислав Андреевич
Мать ребёнка: Чудопалова Мария Захарова
Рождение ребёнка
30.01.1945
Сын: Чудопалов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Чудопалова Мария Захарова
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Чудопалова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Чудопалова Мария Захарова
Смерть
Неизвестно