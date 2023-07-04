Груздева Агапия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздева Агапия Семеновна

Груздева Агапия Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

06.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1888

Сын: Груздев Павел Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.01.1891

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.01.1894

Сын: Груздев Иван Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1895

Сын: Груздев Василий Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.10.1896

Дочь: Захарова Матрена Александровна

Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.08.1900

Дочь: Груздева Фекла Александровна

Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.11.1901

Сын: Груздев Федор Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1917
Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Похороны
08.02.1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close