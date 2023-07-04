Груздева Агапия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти06.02.1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Семен
Рождение ребёнка
03.03.1888
Сын: Груздев Павел Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович
Рождение ребёнка
14.01.1891
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович
Рождение ребёнка
05.01.1894
Сын: Груздев Иван Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович
Рождение ребёнка
01.08.1895
Сын: Груздев Василий Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович
Рождение ребёнка
30.10.1896
Дочь: Захарова Матрена Александровна
Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович
Рождение ребёнка
06.08.1900
Дочь: Груздева Фекла Александровна
Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович
Рождение ребёнка
04.11.1901
Сын: Груздев Федор Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Анисимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1917
Похороны
08.02.1917