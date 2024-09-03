Крюкова Степанида Иларионовна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Иларион Михайлович
Мать: не указана
1907 - 63, 1908 - 64
Место жительства
1865
Бракосочетание
20.01.1866
Василию было 20 лет, Степаниде - 21 год. Поруч.ж.: д.Криуши Василий Фёдорович, п.Малиновка Феофан Макарович. Поруч.нев.: п.Прокопьева Иван Прокопиев и д.Б.Музя Константин Ефимов и Иван Иванов.
Место жительства
1867
Вдова 1-го брака
Рождение ребёнка
1876
Сын: Крюков Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Степанович
Отца нужно перепроверить, но его мама указана верно. 1907 - 31, 1908 - 32
Смерть
Неизвестно