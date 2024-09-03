Крюкова Степанида Иларионовна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюкова Степанида Иларионовна

Место рождения

Большая Музя, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Иларион Михайлович

Мать: не указана

Большая Музя, город Шахунья, Нижегородская область
1907 - 63, 1908 - 64
Место жительства
1865
Большая Музя, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
20.01.1866

Муж: Крюков Василий Степанович

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Василию было 20 лет, Степаниде - 21 год. Поруч.ж.: д.Криуши Василий Фёдорович, п.Малиновка Феофан Макарович. Поруч.нев.: п.Прокопьева Иван Прокопиев и д.Б.Музя Константин Ефимов и Иван Иванов.
Место жительства
1867
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Вдова 1-го брака
Рождение ребёнка
1876

Сын: Крюков Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Степанович

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Отца нужно перепроверить, но его мама указана верно. 1907 - 31, 1908 - 32
Смерть
Неизвестно

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