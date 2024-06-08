Сотников Артем Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Артем Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова (Иванова) Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.2013

Сын: Сотников Матвей Артемович

Мать ребёнка: Сотникова (Иванова) Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.2020

Сын: Сотников Андрей Артемович

Мать ребёнка: Сотникова (Иванова) Ульяна Ивановна

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