Сотников Артем Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.2013
Сын: Сотников Матвей Артемович
Мать ребёнка: Сотникова (Иванова) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.2020
Сын: Сотников Андрей Артемович
Мать ребёнка: Сотникова (Иванова) Ульяна Ивановна