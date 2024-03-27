Абдулкаримов Абдулганий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулкаримов Абдулганий

Абдулкаримов Абдулганий

Место рождения

д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Минглибаев Абдулкарим

Мать: (Шафиева) Муглифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдулганиев Гарифулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдул-Гани Баари

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделганиев Хадий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.