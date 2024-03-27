Абдулкаримов Абдулганий
Место рожденияд.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Минглибаев Абдулкарим
Мать: (Шафиева) Муглифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдул-Гани Баари
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габделганиев Хадий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно