Киселева Агафия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Агафия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1902

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1924

Сын: Киселев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1929

Сын: Киселев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Яков Васильевич

Смерть
1980
Орлиное, Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
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