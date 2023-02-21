Киселева Агафия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1902
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1924
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1929
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Орлиное, Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения