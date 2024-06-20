Татаринов Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1900
Дата смерти28.09.1942
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900
по старому стилю
Упоминание
Неизвестно
http://victory.mil.ru/war/sib/index.html | Оперативная сводка за 18 августа 1942 года | ИТОГИ ТРЁХМЕСЯЧНЫХ БОЁВ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ (с 15 мая по 15 августа) | Красная Армия вела и ведёт нын... Показать все
Упоминание
Неизвестно
http://www.obd-memorial.ru/ | Номер записи 51260022 | Фамилия Татаринов | Имя Михаил | Отчество Яковлевич | Дата рождения __.__.1900 | Место рождения г. Уфа | Дата и место призыва ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.09.1900
Бракосочетание
Между ?.11.1925 и ?.01.1927
Рождение ребёнка
11.11.1926
Дочь: Вяткина (Татаринова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1934
Сын: Татаринов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1938
Сын: Татаринов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1940
Дочь: Конева (Татаринова) Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна
Место жительства
По 10.04.1942
ул. К. Маркса, д. 76 кв. 3
Работа или профессия
До 28.09.1942
Воронежский фронт
писарь роты
Смерть
28.09.1942
Сторожевое 1-е, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Селявное, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
братская могила № 120