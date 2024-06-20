Татаринов Михаил Яковлевич 20.09.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татаринов Михаил Яковлевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.09.1900

Дата смерти

28.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1900

Отец: Татаринов Яков Александрович

Мать: Татаринова Мария Григорьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
по старому стилю
Упоминание
Неизвестно
http://victory.mil.ru/war/sib/index.html | Оперативная сводка за 18 августа 1942 года | ИТОГИ ТРЁХМЕСЯЧНЫХ БОЁВ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ (с 15 мая по 15 августа) | Красная Армия вела и ведёт нын... Показать все
Упоминание
Неизвестно
http://www.obd-memorial.ru/ | Номер записи 51260022 | Фамилия Татаринов | Имя Михаил | Отчество Яковлевич | Дата рождения __.__.1900 | Место рождения г. Уфа | Дата и место призыва ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.09.1900
Бракосочетание
Между ?.11.1925 и ?.01.1927

Жена: Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1926

Дочь: Вяткина (Татаринова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1934

Сын: Татаринов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1938

Сын: Татаринов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1940

Дочь: Конева (Татаринова) Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
По 10.04.1942
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
ул. К. Маркса, д. 76 кв. 3
Работа или профессия
До 28.09.1942
Воронежский фронт
писарь роты
Смерть
28.09.1942
Сторожевое 1-е, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Селявное, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
братская могила № 120

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