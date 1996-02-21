Попов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1926

Дата смерти

21.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926

Отец: Курин - Попов Николай Елеферьевич

Мать: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Попова) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Попов Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.02.1996

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