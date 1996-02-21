Попов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1926
Дата смерти21.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Попова) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.02.1996