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Гафифа Зарифулла

Место рождения

Альдермыш, Высокогорский район РТ

Дата рождения

1889

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тайфя Садретдиновна

Отец ребёнка: Садритдин Хуснутдинов

Рождение ребёнка
1921

Сын: Садриев Рифкат

Отец ребёнка: Садритдин Хуснутдинов

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садритдин Хуснутдинов

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садритдин Хуснутдинов

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садритдин Хуснутдинов

Смерть
1965

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