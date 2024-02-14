Гафифа Зарифулла
Место рожденияАльдермыш, Высокогорский район РТ
Дата рождения1889
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тайфя Садретдиновна
Отец ребёнка: Садритдин Хуснутдинов
Рождение ребёнка
1921
Сын: Садриев Рифкат
Отец ребёнка: Садритдин Хуснутдинов
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1931
Смерть
1965