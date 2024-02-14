Шайдуллин Фарук Давлетшаевич
Место рожденияд. Мещеряки Буинского р-на
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Шайдулин Фарух Давлет. Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское звание: призывник Военно-пересыльный пункт: 56 усп 42 учсд Прибыл в часть: 12.12.1944 Откуда прибыл: Татарская АССР Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 8654 Опись ист. информации: 75916 Дело ист. информации: 3
Рождение ребёнка
17.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно