Шайдуллин Фарук Давлетшаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуллин Фарук Давлетшаевич

Место рождения

д. Мещеряки Буинского р-на

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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