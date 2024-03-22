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Пугачев Герасим Никитич

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Степанов

Мать: Акилина Лазарева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Пугачев Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Васса Борисова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.08.1886

Сын: Пугачев Захарий Герасимович

Мать ребёнка: Васса Борисова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1891

Дочь: Ефросинья Герасимовна

Мать ребёнка: Васса Борисова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1893

Дочь: Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Васса Борисова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Борисова

Смерть
Неизвестно
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