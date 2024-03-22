Пугачев Герасим Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита Степанов
Мать: Акилина Лазарева
Рождение ребёнка
05.11.1884
Сын: Пугачев Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Васса Борисова
Рождение ребёнка
27.08.1886
Сын: Пугачев Захарий Герасимович
Мать ребёнка: Васса Борисова
Рождение ребёнка
20.09.1891
Дочь: Ефросинья Герасимовна
Мать ребёнка: Васса Борисова
Рождение ребёнка
20.11.1893
Дочь: Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Васса Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Борисова
Смерть
Неизвестно