Богатырев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1926
Дочь: Хокконен Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Богатырева Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Богатырева Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Петр Васильевич
Мать ребёнка: Богатырева Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Богатырева Ольга Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно