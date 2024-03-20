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Энман Борис Викторович

Место рождения

Варшава

Дата рождения

07.02.1907

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907

Отец: Энман Виктор Фёдорович

Мать: Энман (Брун) Вера Фёдоровна (Vera Auguste Catharine Adele)

Крещение
08.02.1907
Восприемники: Член Варшавской Судебной Палаты, д.с.с, Теодор Карлович Брун и жена полковника Лейб-Гвардии Волынского полка Екатерина Соколовская
Рождение ребёнка
23.03.1932

Сын: Энман Владимир Борисович

Мать ребёнка: Энман (Андронова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
27.03.1937

Сын: Энман Вячеслав Борисович

Мать ребёнка: Энман (Андронова) Вера Петровна

Смерть
1964

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