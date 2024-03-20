Энман Борис Викторович
Место рожденияВаршава
Дата рождения07.02.1907
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907
Крещение
08.02.1907
Восприемники: Член Варшавской Судебной Палаты, д.с.с, Теодор Карлович Брун и жена полковника Лейб-Гвардии Волынского полка Екатерина Соколовская
Рождение ребёнка
23.03.1932
Мать ребёнка: Энман (Андронова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
27.03.1937
Мать ребёнка: Энман (Андронова) Вера Петровна
Смерть
1964