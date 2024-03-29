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Лукьянов Николай Семенович
Лукьянов Николай Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Пол
Мужской
Отец
Лукьянов Семен Варфоломеевич
1804 г.р.
Мать
Лукьянова Татьяна
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Лукьянов Семен Варфоломеевич
Мать:
Лукьянова Татьяна
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